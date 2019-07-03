В Киеве в "Арена Сити" произошла поножовщина: кавказцы порезали охрану из-за неоплаченного счета

В среду, 3 июля, в самом центре Киева, в "Арена Сити", произошла драка с поножовщиной. В результате конфликта пострадал мужчина — охранник кафе Linas. Разбираться в конфликте приехали правоохранители.

Все случилось около 08:20. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По словам работников заведения, двое мужчин кавказской национальности отдыхали в ресторане. Когда подошло время оплачивать счет, то посетители решили уйти, не заплатив. В этот момент подошла охрана и попросила внести необходимую сумму. Начался конфликт, который перерос в драку.

Во время потасовки один из отдыхающих достал нож и ранил охранника в руку. У мужчины резаная рана левой руки. Ему оказывали помощь медики.

Поножовщина в "Арена Сити". Фото: Информатор

Также одна из посетительниц рассказала, что один из отдыхающих украл у нее телефон. Девушка отдыхала в другом конце заведения. Потом ее телефон пропал, а нашла она его на столе у нападавшего. Отметим, что счет был открыт еще в 01:41 и сумма к оплате составляла 3 773 гривны. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители. На месте работали экипажи патрульной полиции, полиции охраны, следственно-оперативная группа и медики. Детали устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве в ресторане произошла драка со стрельбой: нападавших задержали с наркотиками.