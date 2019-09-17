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17 сентября 2019, вторник, 23:01 21
Происшествия 2019-09-17T23:13:36+03:00
Українські Новини
В Киеве драка посетителей кафе и прохожих закончилась поножовщиной, тяжело ранен мужчина

В Киеве драка посетителей кафе и прохожих закончилась поножовщиной, тяжело ранен мужчина

Драка с поножовщиной на улице Семьи Сосниных.
Драка с поножовщиной на улице Семьи Сосниных.

Сегодня, 17 сентября, в Киеве произошла драка с поножовщиной, во время которой был тяжело ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, сообщается, что полиция получила сообщение о госпитализации 35-летнего жителя города Умань около 18:00.

Отмечается, что мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости обнаружили возле кафе на улице Семьи Сосниных. Для документирования события по адресу выехала следственно-оперативная группа.

По данным начальника Святошинского управления полиции Сергея Чернышева, правоохранители осмотрели место происшествия, просмотрели видео с камер наблюдения и опросили персонал кафе и свидетелей. После отработки полученной информации полицейские установили, что накануне между компанией отдыхающих заведения питания и двумя прохожими произошла драка.

"Известно, что в ходе выяснения отношений один из участников достал нож и несколько раз ударил им в грудь и живот жителя Черкасской области. Затем он вместе с товарищем, который тоже получил телесные повреждения, оставил место драки. Свидетели происшествия запомнили приметы мужчин и направление, в котором они ушли. Главного фигуранта задержали дома, другого обнаружили в больнице, где ему оказывали медицинскую помощь", - отметил начальник управления полиции.

Как оказалось, злоумышленник - 48-летний местный житель, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия. 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в "Арена Сити" произошла поножовщина: кавказцы порезали охрану из-за неоплаченного счета.

Ранее ночью в центре Киева произошла драка с поножовщиной.

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