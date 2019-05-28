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28 мая 2019, вторник, 08:00 577
Происшествия 2019-05-28T08:23:38+03:00
Українські Новини
Ночью в центре Киева произошла драка с поножовщиной

Ночью в центре Киева произошла драка с поножовщиной

Поножовщина на Майдане Незалежности. Фото: Информатор
Поножовщина на Майдане Незалежности. Фото: Информатор

Сегодня ночью, 28 мая, в Киеве на Майдане Незалежности во время драки с поножовщиной пострадал 18-летний парень. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что инцидент произошел около 00:45 возле Стелы Независимости. Двое молодых парней распивали алкогольные напитки на парапетах, возле Стелы Независимости.

Как рассказал изданию друг пострадавшего, в какой-то момент мимо них проходили трое парней. Сначала две компании начали разговаривать между собой, после чего одни предложили вторым выпить.

Спустя время между компаниями началась потасовка и драка. В ходе конфликта один из троих нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ пострадавшего, но он получил незначительные травмы.

Поножовщина на Майдане Незалежности. Фото: ИнформаторПоножовщина на Майдане Незалежности. Фото: Информатор

После разборок компания из троих парней скрылась в неизвестном направлении. На Майдан вызвали полицию и медиков. Врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали одного парня с ножевыми ранениями лица.

На месте драки был найден раскладной нож. Предположительно, им и были нанесены ранения пострадавшему. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пьяный мужчина ранил ножом в грудь полицейского.

Ранее в Киеве вблизи моста Патона женщина порезала мужчину, потому что он не дал ей денег.

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