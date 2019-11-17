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17 листопада 2019, неділя, 22:45 4
Силові структури 2019-11-17T22:58:03+02:00
Українські Новини
На КПВВ в Станиці Луганській помер літній чоловік

На КПВВ в Станиці Луганській помер літній чоловік

КПВВ, КПВВ
КПВВ. Фото: Державна прикордонна служба України
КПВВ. Фото: Державна прикордонна служба України

У той час, як на адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак", при переході контрольного пункту в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської Луганської області 17 листопада помер літній чоловік.

Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський в Facebook.

"Чоловікові було 77 років, він переходив КПВВ в бік тимчасово окупованої території Луганської області. За інформацією медичних працівників, причиною смерті стали проблеми з серцем", – йдеться в повідомленні.

Точна причина смерті буде відома 18 листопада, заявив Лисянський.

"Уповноважений Верховної Радою України Людмила Денисова неодноразово заявляла про необхідність присутності державної медичної допомоги на КПВВ в Луганській і Донецькій областях. Присутність бригад швидкої допомоги на КПВВ забезпечить більш кваліфіковану та оперативну медичну допомогу людям", – заявив представник омбудсмена.

Як повідомляли Українські Новини, на блокпосту в Луганській області помер майор поліції.

Також раніше два пенсіонери померли в очікуванні переходу на КПВВ на Донбасі.

Також повідомлялося про те, що літній чоловік помер від інфаркту в черзі на КПВВ на Донбасі.

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