На КПВВ в Станиці Луганській помер літній чоловік

У той час, як на адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак", при переході контрольного пункту в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської Луганської області 17 листопада помер літній чоловік.

Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський в Facebook.

"Чоловікові було 77 років, він переходив КПВВ в бік тимчасово окупованої території Луганської області. За інформацією медичних працівників, причиною смерті стали проблеми з серцем", – йдеться в повідомленні.

Точна причина смерті буде відома 18 листопада, заявив Лисянський.

"Уповноважений Верховної Радою України Людмила Денисова неодноразово заявляла про необхідність присутності державної медичної допомоги на КПВВ в Луганській і Донецькій областях. Присутність бригад швидкої допомоги на КПВВ забезпечить більш кваліфіковану та оперативну медичну допомогу людям", – заявив представник омбудсмена.

Як повідомляли Українські Новини, на блокпосту в Луганській області помер майор поліції.

Також раніше два пенсіонери померли в очікуванні переходу на КПВВ на Донбасі.

Також повідомлялося про те, що літній чоловік помер від інфаркту в черзі на КПВВ на Донбасі.