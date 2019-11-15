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15 ноября 2019, пятница, 14:32 244
Силовые структуры 2019-11-15T14:45:02+02:00
Українські Новини
На админгранице с Крымом открыли пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак"

На админгранице с Крымом открыли пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак"

Аннексия Крыма, Чонгар, Владислав Криклий, КПВВ Каланчак
Админграница с Крымом. Фото: Крым Реалии
Админграница с Крымом. Фото: Крым Реалии

Пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" в Херсонской области на административной границе с оккупированным Россией Крымом начали работу после обустройства (создание режимных зон).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня начали свою работу КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Об этих проектах начинали говорить еще в 2017 году, постоянно настаивали на их важности, но так ничего и не было сделано. 15 конструкций на КПВВ "Чонгар" возведены в рекордные сроки - два месяца, имеют автономные системы электроснабжения и водоотвода", - написал Криклий.

Он добавил, что в сервисных зонах завершаются работы по благоустройству.

Согласно сообщению пресс-службы акционерного общества "Укрзализныця", режимные зоны объектов включают в себя административно-служебные здания, которые разделены на три зоны помещений - для Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины, здания углубленного осмотра транспортных средств, помещения контрольно-пропускных пунктов, паспортного и таможенного контролей.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию сервисные зоны (центр предоставления админуслуг, автостанция, здание для отдыха водителей) с учетом потребностей маломобильных групп населения и людей с инвалидностью (обустройство пандусов, спецпокрытия) "Укрзализныця" планирует до конца 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба решила закрыть контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" на административной границе с аннексированным Россией Крымом 7-15 ноября.

Темв ременем в СЦКК заявляли, что оккупанты на блокпостах на Донбассе создают искусственные очереди.

Больше новостей о: Аннексия Крыма Чонгар Владислав Криклий КПВВ Каланчак

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