На блокпосту в Луганской области умер майор полиции

Во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное" скончался 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook. "Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм", - говорится в сообщении. Причину смерти в полиции не сообщили. Как сообщали Українські Новини, ранее пограничники заявляли, что боевики создают искусственные очереди и "порывистое" движение на блокпостах. Также ранее два пенсионера умерли в ожидании перехода на КПВВ на Донбассе. Также сообщалось о том, что пожилой мужчина скончался от инфаркта в очереди на КПВВ на Донбассе.