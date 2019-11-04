На блокпосту в Луганской области умер майор полиции

Во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное" скончался 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм", - говорится в сообщении.

Причину смерти в полиции не сообщили.

Как сообщали Українські Новини, ранее пограничники заявляли, что боевики создают искусственные очереди и "порывистое" движение на блокпостах.

Также ранее два пенсионера умерли в ожидании перехода на КПВВ на Донбассе.

Также сообщалось о том, что пожилой мужчина скончался от инфаркта в очереди на КПВВ на Донбассе.