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04 ноября 2019, понедельник, 15:42 50
Силовые структуры 2019-11-04T15:43:04+02:00
Українські Новини
На блокпосту в Луганской области умер майор полиции

На блокпосту в Луганской области умер майор полиции

Блокпост, КПВВ, Смерть полицейского
Владимир Стецюк. Фото: Нацполиция
Владимир Стецюк. Фото: Нацполиция

Во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное" скончался 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм", - говорится в сообщении.

Причину смерти в полиции не сообщили.

Как сообщали Українські Новини, ранее пограничники заявляли, что боевики создают искусственные очереди и "порывистое" движение на блокпостах.

Также ранее два пенсионера умерли в ожидании перехода на КПВВ на Донбассе.

Также сообщалось о том, что пожилой мужчина скончался от инфаркта в очереди на КПВВ на Донбассе.

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