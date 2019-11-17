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17 листопада 2019, неділя, 13:50 29
Події 2019-11-17T15:45:02+02:00
Українські Новини
Поїзд з пасажирами масштабно палахкотів під Миколаєвом

Поїзд з пасажирами масштабно палахкотів під Миколаєвом

пожежа, ДСНС України, Пожежа в поїзді, поїзд
Палаючий поїзд. Фото: ДСНС
Палаючий поїзд. Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу в пасажирському дизельному поїзді, який здійснював рейс "Колосівка - Миколаїв", біля станції "Новокатеринівка".

Про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в Миколаївській області, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 16 листопада о 13:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в дизельному поїзді. До місця виклику було направлено відділення 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття було встановлено, що вогнем охоплено тягач і останній вагон поїзда, інші вагони з пасажирами відчепили і відправили на місце призначення за маршрутом до прибуття рятувальників.

Вже о 14:00 пожежу було локалізовано і ліквідовано о 15:25 на площі 50 кв. м.

Постраждалих під час пожежі немає. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами. ДСНС надала 4 рятувальників особового складу та 1 одиницю техніки, додатково залучався пожежний поїзд АТ "Укрзалізниця" і трактор з бочкою від ТОВ "ЛАН".

Горів поїзд. Фото: ДержнсПоїзд, який палав. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом вночі загорівся потяг з пасажирами, є постраждалий. вантажний потяг загорівся в Чернівецькій області.

Раніше у Вінниці горів пасажирський поїзд.

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