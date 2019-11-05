Под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами, есть пострадавший

В ночь на вторник, 5 ноября в Киевской области между станциями Ирпень и Билычи загорелся локомотив поезда Киев-Ковель. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС области. Отмечается, что спасатели потушили пожар к половине второго ночи. При этом 15 вагонов, в которых находились 146 пассажиров, отбуксировали резервным локомотивом на станцию Билычи. В результате инцидента пострадал мужчина 1992 года рождения. Он был госпитализирован в больницу Бучи с отравлением угарным газом. Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали. В Виннице произошло возгорание пассажирского поезда, в результате инцидента никто не пострадал. Ранее локомотив поезда "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа. В июне под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов. В апреле в Николаевской области на ходу загорелся поезд "Николаев-Долинская". В марте в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.