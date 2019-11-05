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05 ноября 2019, вторник, 17:34 452
Происшествия 2019-11-05T17:34:47+02:00
Українські Новини
Под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами, есть пострадавший

Под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами, есть пострадавший

Пожар, Пожар в поезде
Пожар в поезде. Фото: kv.dsns.gov.ua
Пожар в поезде. Фото: kv.dsns.gov.ua

В ночь на вторник, 5 ноября в Киевской области между станциями Ирпень и Билычи загорелся локомотив поезда Киев-Ковель. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС области.

Отмечается, что спасатели потушили пожар к половине второго ночи.

При этом 15 вагонов, в которых находились 146 пассажиров, отбуксировали резервным локомотивом на станцию Билычи.

В результате инцидента пострадал мужчина 1992 года рождения. Он был госпитализирован в больницу Бучи с отравлением угарным газом.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.

В Виннице произошло возгорание пассажирского поезда, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее локомотив поезда "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа.

В июне под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

В апреле в Николаевской области на ходу загорелся поезд "Николаев-Долинская".

В марте в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.

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