Грузовой поезд загорелся в Черновицкой области

В Черновицкой области на железнодорожной станции Вапнярки в селе Червоная Диброва загорелся грузовой локомотив. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ЛБ.ua со ссылкой на очевидцев.\r\nОтмечается, что возгорание произошло на путях по направлению Черновцы - госграница.\r\nНа месте работают пожарные.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.\r\nТакже в воскресенье, 22 сентября, в Виннице произошло возгорание пассажирского поезда, в результате инцидента никто не пострадал.\r\nРанее локомотив поезда "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа.\r\nВ июне под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ апреле в Николаевской области на ходу загорелся поезд "Николаев-Долинская".\r\nВ марте в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.