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08 октября 2019, вторник, 15:31 114
Происшествия 2019-10-08T15:31:12+03:00
Українські Новини
Грузовой поезд загорелся в Черновицкой области

Грузовой поезд загорелся в Черновицкой области

В Черновицкой области на железнодорожной станции Вапнярки в селе Червоная Диброва загорелся грузовой локомотив. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ЛБ.ua со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что возгорание произошло на путях по направлению Черновцы - госграница.

На месте работают пожарные.

 
 

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.

Также в воскресенье, 22 сентября, в Виннице произошло возгорание пассажирского поезда, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее локомотив поезда "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа.

В июне под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

В апреле в Николаевской области на ходу загорелся поезд "Николаев-Долинская".

В марте в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.

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