В Виннице горел пассажирский поезд

Пожар в поезде в Виннице. Фото: "Рубрика"

Пожар в поезде в Виннице. Фото: "Рубрика"

В воскресенье, 22 сентября, в Виннице произошло возгорание пассажирского поезда, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления ГосЧС Украины в Винницкой области в социальной сети Facebook.

"В 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной ст. Винница. Поезд находился на отстое, без пассажиров. К месту происшествия были направлены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава государственных пожарно-спасательных частей областного центра", - говорится в нем.

Сообщается, что возгорание было ликвидировано около 20:00.

Пожар в поезде в Виннице. Фото: "Рубрика"

Как сообщали Українсткі Новини, локомотив поезда "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа.

В июне под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.

В апреле в Николаевской области на ходу загорелся поезд "Николаев-Долинская".

В марте в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.