В Виннице горел пассажирский поезд

В воскресенье, 22 сентября, в Виннице произошло возгорание пассажирского поезда, в результате инцидента никто не пострадал.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Главного управления ГосЧС Украины в Винницкой области в социальной сети Facebook.\r\n"В 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной ст. Винница. Поезд находился на отстое, без пассажиров. К месту происшествия были направлены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава государственных пожарно-спасательных частей областного центра", - говорится в нем.\r\nСообщается, что возгорание было ликвидировано около 20:00.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПожар в поезде в Виннице. Фото: "Рубрика"\r\nКак сообщали Українсткі Новини, локомотив поезда "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа.\r\nВ июне под Днипром загорелась электричка, люди на ходу выпрыгивали из вагонов.\r\nВ апреле в Николаевской области на ходу загорелся поезд "Николаев-Долинская".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ марте в Ровенской области на ходу загорелся поезд, пассажиров срочно эвакуировали.