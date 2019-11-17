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17 листопада 2019, неділя, 12:50 33
Верховна Рада і партії 2019-11-17T16:15:03+02:00
Українські Новини
Звичайні депутати отримували $5 тисяч, - Скороход про зарплати в конвертах для "слуг народу"

Звичайні депутати отримували $5 тисяч, - Скороход про зарплати в конвертах для "слуг народу"

Зарплата, Партія

Вигнана із фракції "Слуга народу" Ганна Скороход заявила, що депутати правлячої партії отримували "зарплати в конвертах". Звичайні депутати - 5 тисяч доларів, керівники в комітетах - 10 тисяч доларів, а 15 тисяч доларів - заступники голови фракції.

Про це Скороход заявила в ефірі телеканалу ZIK, передають Українські Новини.

"Роздача грошей була, я про це неодноразово чула. До мене навіть підходили мої колеги і запитували, чи отримала я "зарплату". Конверти були. $5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - якщо у тебе керівна посада в комітеті і $15 тис. - заступникам голови фракції", - заявила Скороход.

За її словами, сама вона додаткових грошей не отримувала через незгоду з позицією фракції.

"Мені ні. Як мені можуть пропонувати, якщо я йду не в ногу з тим, що декларує фракція?" - заявила Скороход.

Як повідомляли Українські Новини, Скороход розповіла, за що її хочуть вигнати зі "Слуги народу". Раніше Скороход вже заявляла, що в залі Ради роздавали конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів.

Тим часом чоловіка депутата Скороход відпустили під нічний домашній арешт.

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