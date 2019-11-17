Український військовий загинув під обстрілом на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно. Також зафіксовано і вогневу активність снайперів бойовиків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів ООС біля Старогнатівки, Гнутова, Невельського, Мар'їнки і Павлополя. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 8 разів обстріляли українські позиції біля Майорського, Луганського, Новолуганського, Попасної, Зайцева і Кримського.

16 листопада один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув внаслідок обстрілів.

З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Як повідомляли Українськi Новини, на Донбасі загинув воїн 14-й ОМБр Юрій Хомік.

Раніше в зоні ООС бойовики здійснили 13 обстрілу, один військовослужбовець був поранений.