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17 листопада 2019, неділя, 11:45 6
Суспільство 2019-11-17T12:15:01+02:00
Українські Новини
Український військовий загинув під обстрілом на Донбасі

Український військовий загинув під обстрілом на Донбасі

Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, загиблий військовий, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано

У той час як за тиждень втрати бойовиків РФ на Донбасі різко зросли, бойовики 15 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 16 листопада, 1 український військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно. Також зафіксовано і вогневу активність снайперів бойовиків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів ООС біля Старогнатівки, Гнутова, Невельського, Мар'їнки і Павлополя. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 8 разів обстріляли українські позиції біля Майорського, Луганського, Новолуганського, Попасної, Зайцева і Кримського.

16 листопада один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув внаслідок обстрілів.

З початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

Як повідомляли Українськi Новини, на Донбасі загинув воїн 14-й ОМБр Юрій Хомік.

Раніше в зоні ООС бойовики здійснили 13 обстрілу, один військовослужбовець був поранений.

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