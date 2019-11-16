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16 ноября 2019, суббота, 08:44 677
Силовые структуры 2019-11-16T08:46:39+02:00
Українські Новини
В зоне ООС боевики совершили 13 обстрелов: один военнослужащий ранен

В зоне ООС боевики совершили 13 обстрелов: один военнослужащий ранен

ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР

В то время, как 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки, за прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

"15 ноября один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 ноября, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения военных действий на Донбассе.

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