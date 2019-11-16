В зоне ООС боевики совершили 13 обстрелов: один военнослужащий ранен

В то время, как 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки, за прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

"15 ноября один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 ноября, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения военных действий на Донбассе.