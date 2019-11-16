На Донбассе погиб воин 14-й ОМБр Юрий Хомик

14 ноября, в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области, от смертельного ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ, погиб Юрий Хомик, 1963 года рождения, житель города Владимир-Волынский, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщается на официальной странице в Фейсбук 14-й ОМБр.

Воин 14-й ОМБр Юрий Хомик погиб 14 ноября во время обстрела в зоне ООС на Луганщине 01

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 14 ноября смертельное ранение в результате вражеского обстрела получил наш побратим, солдат Хомик Юрий Николаевич ... Рука пророссийской гнилой мрази отняла у родных дорогого человека, у нас - побратима и друга, у Родины - ее сына и воина ...

Покойся спокойно, брат, ты уже отвоевал свое, до последнего вздоха защищая Украину ... А нам - продолжать то, что ты не завершил ... Всегда будем помнить тебя, побратим, и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав 14 отдельной механизированной бригады выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Хомика.

О дате и времени прощания с воином будет сообщено дополнительно.

Юрий Хомик. Фото: facebook.com/14ombr

Напомним, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен воин ВСУ.