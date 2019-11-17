Рекордне падіння долара: експерт спрогнозував подальший курс

У той час як Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік в протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це заявив старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб, повідомляє "РБК-Україна". "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9\/24,1 грн", - сказав він. Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,2%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,52 грн до 24,25 грн (-1,1%). Попит\/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,49\/24,51 до 24,20\/24,23 (-1,2%). Середні курси купівлі\/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,38\/24,63 до 24,12\/24,37 (-1,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 1,0%. Як повідомляли Українські Новини, міжбанк закрився стрибком гривні вгору. Тим часом третій тиждень поспіль готівковий долар стрімко падає, а гривня зміцнюється.