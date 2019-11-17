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17 листопада 2019, неділя, 11:03 14
Фінанси 2019-11-17T13:00:01+02:00
Українські Новини
Рекордне падіння долара: експерт спрогнозував подальший курс

Рекордне падіння долара: експерт спрогнозував подальший курс

Курс валют, курс долара, курс гривні, прогноз курсу валют 2019
Долари.
Долари.

У той час як Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік в протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це заявив старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб, повідомляє "РБК-Україна".

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,52 грн до 24,25 грн (-1,1%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,49/24,51 до 24,20/24,23 (-1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,38/24,63 до 24,12/24,37 (-1,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 1,0%.

Як повідомляли Українські Новини, міжбанк закрився стрибком гривні вгору. Тим часом третій тиждень поспіль готівковий долар стрімко падає, а гривня зміцнюється.

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