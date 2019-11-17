Трамп раптово пройшов медобстеження: у Білому домі розповіли про результати

Президент США Дональд Трамп пройшов частину свого щорічного медичного огляду в медцентрі Вашингтона в суботу, повідомляє CBSNews.

"Президент залишається здоровим, енергійним і не має скарг, про що свідчать його неодноразові енергійні виступи перед тисячами американців кілька разів на тиждень", - сказано в повідомленні Білого дому.

За словами лікаря Білого дому доктора Шона Конлі, в лютому чотиригодинне фізичне обстеження президента показало, що його здоров'я "дуже добре", і, як передбачалося, воно залишиться таким "на час його президентства".

Обстеження стало несподіванкою для журналістів, оскільки цього не було у розкладі Трампа. Президент США не повинен був проходити ще одне обстеження до лютого. Прес-секретар Білого дому Стефані Гришам пояснила, що Трампу було зручніше пройти огляд до Нового року.

"Напередодні дуже напруженого 2020 року президент користується вільними вихідними тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб почати частину свого звичайного щорічного фізичного обстеження в Уолтер Рід", - заявила Гришам.

Як повідомляли Українські Новини, спікер Палати представників заявив, що Трамп визнав хабарництво. Також Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.

Тим часом Білий дім оприлюднив першу стенограму розмови Трампа і Зеленського.