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  • Трамп раптово пройшов медобстеження: у Білому домі розповіли про результати
17 листопада 2019, неділя, 09:40 26
Америка 2019-11-17T13:00:02+02:00
Українські Новини
Трамп раптово пройшов медобстеження: у Білому домі розповіли про результати

Трамп раптово пройшов медобстеження: у Білому домі розповіли про результати

Дональд Трамп, президент США, медичне обстеження, медобстеження
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп пройшов частину свого щорічного медичного огляду в медцентрі Вашингтона в суботу, повідомляє CBSNews.

"Президент залишається здоровим, енергійним і не має скарг, про що свідчать його неодноразові енергійні виступи перед тисячами американців кілька разів на тиждень", - сказано в повідомленні Білого дому.

За словами лікаря Білого дому доктора Шона Конлі, в лютому чотиригодинне фізичне обстеження президента показало, що його здоров'я "дуже добре", і, як передбачалося, воно залишиться таким "на час його президентства".

Обстеження стало несподіванкою для журналістів, оскільки цього не було у розкладі Трампа. Президент США не повинен був проходити ще одне обстеження до лютого. Прес-секретар Білого дому Стефані Гришам пояснила, що Трампу було зручніше пройти огляд до Нового року.

"Напередодні дуже напруженого 2020 року президент користується вільними вихідними тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб почати частину свого звичайного щорічного фізичного обстеження в Уолтер Рід", - заявила Гришам.

Як повідомляли Українські Новини, спікер Палати представників заявив, що Трамп визнав хабарництво. Також Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.

Тим часом Білий дім оприлюднив першу стенограму розмови Трампа і Зеленського.

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