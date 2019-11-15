Трамп признал взяточничество, - спикер Палаты представителей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что президент Дональд Трамп фактически признался во взяточничестве в скандале с Украиной.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Взятка заключается в предоставлении или отказе в военной помощи в обмен на заявление о ложном расследовании выборов. Это - подкуп", - заявила Пелоси.

"Президент признал и говорит, что это "идеально", а я говорю, что это абсолютно неправильно. Это - подкуп", - добавила она.

Пелоси также сказала, что администрация Трампа "препятствовала Конгрессу", заблокировав свидетельство должностных лиц, вызванных для дачи показаний в ходе расследования.

Отмечается, что Конституция США указывает, что к преступлениям, следствием которых может быть импичмент, относятся "государственная измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки".



Как сообщали Українські Новини, в США началась процедура импичмента Трампа. Ее запустили из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.



Тем временем американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским.