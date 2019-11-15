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15 ноября 2019, пятница, 12:50 32
Политика 2019-11-15T12:51:44+02:00
Українські Новини
Трамп признал взяточничество, - спикер Палаты представителей

Трамп признал взяточничество, - спикер Палаты представителей

США, Импичмент, Взяточничество, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси
Трамп. Фото: voanews.com
Трамп. Фото: voanews.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что президент Дональд Трамп фактически признался во взяточничестве в скандале с Украиной.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Взятка заключается в предоставлении или отказе в военной помощи в обмен на заявление о ложном расследовании выборов. Это - подкуп", - заявила Пелоси.

"Президент признал и говорит, что это "идеально", а я говорю, что это абсолютно неправильно. Это - подкуп", - добавила она.

Пелоси также сказала, что администрация Трампа "препятствовала Конгрессу", заблокировав свидетельство должностных лиц, вызванных для дачи показаний в ходе расследования.

Отмечается, что Конституция США указывает, что к преступлениям, следствием которых может быть импичмент, относятся "государственная измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки".


Как сообщали Українські Новини, в США началась процедура импичмента Трампа. Ее запустили из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды. 

Тем временем американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским

Больше новостей о: США Импичмент Взяточничество Дональд Трамп Нэнси Пелоси

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