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17 листопада 2019, неділя, 08:15 11
Суспільство 2019-11-17T08:21:46+02:00
Українські Новини
До вівторка по всьому Києву можуть обмежити рух через візит голови Сейму Литви

До вівторка по всьому Києву можуть обмежити рух через візит голови Сейму Литви

Сейм, Обмеження руху, Перекриття доріг в Києві, Управління державної охорони України, Україна-Литва
Перекриття руху. Фото: dorinfo.іа
Перекриття руху. Фото: dorinfo.іа

Управління державної охорони заявляє про обмеження дорожнього руху в Києві на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе у зв'язку з візитом голови Сейму Литовської Республіки Віктораса Пранцкетіса в Україну 17-18 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Управління держохорони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положенням про державний протокол та церемоніал України, затвердженого указом Президента від 22 серпня 2002 року №746, головам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами у відповідності з указом Президента від 3 жовтня 2006 року №815 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, стосовно якої здійснюється державна охорона" буде забезпечувати безпеку і надавати супровід іноземної делегації на території України протягом візиту 17-18 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, рух у Києві від "Золотих воріт" до опери частково перекрили на тиждень. 11 листопада "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами.

Тим часом Зеленський разом з президентом Литви приїдуть на економічний форум у Вільнюсі.

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