До вівторка по всьому Києву можуть обмежити рух через візит голови Сейму Литви

Управління державної охорони заявляє про обмеження дорожнього руху в Києві на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе у зв'язку з візитом голови Сейму Литовської Республіки Віктораса Пранцкетіса в Україну 17-18 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Управління держохорони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положенням про державний протокол та церемоніал України, затвердженого указом Президента від 22 серпня 2002 року №746, головам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочими візитами, забезпечується державна охорона.

Управління держохорони спільно з іншими правоохоронними органами у відповідності з указом Президента від 3 жовтня 2006 року №815 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, стосовно якої здійснюється державна охорона" буде забезпечувати безпеку і надавати супровід іноземної делегації на території України протягом візиту 17-18 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, рух у Києві від "Золотих воріт" до опери частково перекрили на тиждень. 11 листопада "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами.

Тим часом Зеленський разом з президентом Литви приїдуть на економічний форум у Вільнюсі.