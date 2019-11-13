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13 ноября 2019, среда, 16:59 25
Президент 2019-11-13T17:00:51+02:00
Українські Новини
Зеленский вместе с президентом Литвы приедут на экономический форум в Вильнюсе

Зеленский вместе с президентом Литвы приедут на экономический форум в Вильнюсе

Литва, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Украина-Литва, Экономический форум
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский и Президент Литвы Гитанас Науседа, которого Президент Украины призвал помочь в восстановлении Донбасса, примут участие в экономическом форуме 27 ноября в Вильнюсе (Литва).

Об этом говорится в сообщении Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), передают Українськi Новини.

"В этом году в Вильнюсе состоится уже традиционный 5-й экономический форум Украина-Литва. Участие в нем примут Президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный Президент Литвы Гитанас Науседа, представители правительств, бизнес-ассоциаций, эксперты-экономисты, бизнес-круги обеих стран",- говорится в сообщении.

Организаторами форума являются УСПП и Конфедерация промышленников Литвы.

В рамках форума будут проведены тематические секции: солнечная энергетика и биоэнергетика, транспорт и логистика, информационные технологии, индустрия и строительство.

В сообщении отмечается, что в Литве работает более 88 компаний с украинским капиталом, а в Украине - более 250 с литовскими инвестициями.

Также в Украине реализуется ряд проектов при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, в том числе водоочистка в Одесской и Черновицкой областях, восстановление инфраструктуры на Донбассе (в частности, реконструкция школы №2 в Авдеевке).

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский планирует посетить с официальным визитом Литву в ноябре для проведения встреч с властями и очередного заседания Совета Президентов Украины и Литвы.

Напомним, в конце ноября Владимир Зеленский планирует посетить Эстонию. Также Президент посетил Латвию в октябре.

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