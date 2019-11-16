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16 листопада 2019, субота, 15:20 19
Кабмін 2019-11-16T17:15:02+02:00
Українські Новини
Мінкультури внесло кандидатуру професора Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови на розгл

Мінкультури внесло кандидатуру професора Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови на розгляд Кабміну

Мінкультури, Державна мова, Тетяна Монахова
Тетяна Монахова Фото: Мінкультури
Тетяна Монахова Фото: Мінкультури

Міністерство культури, молоді та спорту України внесло кандидатуру Тетяни Монахової на посаду уповноваженого із захисту державної мови на розгляд Кабінету Міністрів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінкультури, передають Українські Новини.

"МКМС пропонує на цю посаду завідувача кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяну Монахову", - сказано в ньому.

39-річна Монахова народилася в Миколаєві.

У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В. О. Сухомлинського за спеціальністю "Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури".

В 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстоутворення в українській мові" в Одеському національному університеті ім. І. В. Мечникова.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової оголосив конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

25 квітня Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Згідно з законом, парламент заснував Національну комісію зі стандартів державної мови і посаду уповноваженого із захисту державної мови.

16 липня документ набув чинності.

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