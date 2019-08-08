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08 августа 2019, четверг, 13:28 18
Политика 2019-08-08T13:28:43+03:00
Українські Новини
Отрыт конкурс на уполномоченного по защите государственного языка

Отрыт конкурс на уполномоченного по защите государственного языка

Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передают Українськi Новини.

"С целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в Секретариате уполномоченного открыт конкурс для подачи заявлений от претендентов на указанную должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабинет Министров Украины", - написано в нем.

Кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее образование, владеть государственным и английским языками, иметь опыт в правозащитной деятельности или защите государственного языка.

Документы будут приниматься до 30 августа, а сам конкурс состоится 4 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно закону, парламент учредил Национальную комиссию по стандартам государственного языка и должность уполномоченного по защите государственного языка.

16 июля документ вступил в силу. 

Больше новостей о: Государственный язык Украинский язык Закон об украинском языке Офис омбудсмена

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