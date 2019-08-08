Отрыт конкурс на уполномоченного по защите государственного языка

Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передают Українськi Новини.

"С целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в Секретариате уполномоченного открыт конкурс для подачи заявлений от претендентов на указанную должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабинет Министров Украины", - написано в нем.

Кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее образование, владеть государственным и английским языками, иметь опыт в правозащитной деятельности или защите государственного языка.

Документы будут приниматься до 30 августа, а сам конкурс состоится 4 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно закону, парламент учредил Национальную комиссию по стандартам государственного языка и должность уполномоченного по защите государственного языка.

16 июля документ вступил в силу.