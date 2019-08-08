Отрыт конкурс на уполномоченного по защите государственного языка

Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передают Українськi Новини.\r\n"С целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в Секретариате уполномоченного открыт конкурс для подачи заявлений от претендентов на указанную должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабинет Министров Украины", - написано в нем.\r\nКандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее образование, владеть государственным и английским языками, иметь опыт в правозащитной деятельности или защите государственного языка.\r\nДокументы будут приниматься до 30 августа, а сам конкурс состоится 4 сентября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".\r\nСогласно закону, парламент учредил Национальную комиссию по стандартам государственного языка и должность уполномоченного по защите государственного языка.\r\n16 июля документ вступил в силу.