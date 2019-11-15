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15 листопада 2019, пʼятниця, 22:00 8
Президент 2019-11-15T23:00:01+02:00
Українські Новини
Штраф за перевезення дітей без автокрісла введено: Зеленський підписав закон

Штраф за перевезення дітей без автокрісла введено: Зеленський підписав закон

Штраф, Президент України, Володимир Зеленський, Діти, Перевезення дітей, правила дорожнього руху, автокрісло
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський схвалив закон про введення штрафу до 850 гривень за порушення норм перевезення дітей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

У ньому сказано, що Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ, який парламент прийняв 29 жовтня 2019.

Законом вводиться штраф за порушення правил перевезення дітей в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 510 гривень. Повторне подібне порушення протягом 1 року спричинить штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, водіїв будуть притягати до відповідальності при відсутності автокрісел для дітей. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький підкреслив, що за 9 місяців поточного року сталося 3552 ДТП з участю дітей, отримали травми 3081 дитина, 127 загинули.

Тим часом штраф за відмову у пільговому проїзді зріс до 850 гривень.

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