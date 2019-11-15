Україна назвала дату і місце проведення зустрічі нормандської

Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), заради якої Меркель пообіцяла використати свої контакти, відбудеться 9 грудня.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції і Росії в "нормандської форматі" відбудеться 9 грудня", - йдеться в повідомленні.

Офіс обіцяє пізніше повідомити про подробиці розмови.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко раніше заявив, що Україна вийде з "мінських домовленостей" в разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленський раніше заявляв, що має намір підняти тему повернення Росією Україні Криму на зустрічі лідерів "нормандського формату".

Нагадаємо, що Зеленський сказав, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо Україна хоче закінчити війну.