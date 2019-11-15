Гончарук відлітає в Лондон наступного тижня

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 21-22 листопада відвідає з робочим візитом Лондон (Велика Британія) для участі в першому інвестиційному саміті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для країн-членів Східного партнерства (Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Вірменія) .

Про це сказано в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Саміт відбудеться в Лондоні 22 листопада.

Гончарук також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн-членів членів Східного партнерства, керівництвом ЄБРР та представниками міжнародного і британського бізнесу.

Крім цього, прем'єр виступить на заході Королівського інституту міжнародних справ Chatham House "Ukraine's Reform Agenda: Shaping the Future.

Обсяг портфеля ЄБРР в Україні становить 3,86 млрд євро, а операційні активи (фактично вибрані засоби за відкритими проєктами) становлять 2,08 млрд євро. Очікується, що за підсумками 2019 року Україна займе перше місце за обсягами річних інвестицій ЄБРР.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сподівається, що ЄБРР збільшить щорічні інвестиції до €1 млрд протягом трьох років. Також ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,3%.

Тим часом з початку року ЄБРР інвестував у проекти в Україні на 1 млрд доларів.