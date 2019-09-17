Зеленский надеется, что ЕБРР увеличит ежегодные инвестиции до €1 млрд в течение трех лет

Президент Владимир Зеленский надеется, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в течение 2-3 лет увеличит размер ежегодных инвестиций в Украину до более чем 1 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Указывается, что во вторник Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

Глава государства подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине.

Он отметил, что Украина ценит сотрудничество с Международным валютным фондом, ЕБРР и Всемирным банком, и заверил в готовности его развивать.

Зеленский заверил, что иностранные инвесторы и партнеры всегда могут рассчитывать на откровенный и честный диалог в рамках Национального инвестиционного совета.

Он также отметил, что власть проводит рыночные реформы и борется с коррупцией.

На данный момент Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов, в частности разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об упразднении перечня объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законопроектов.

Кроме того, правительство работает над моделью земельной реформы.

Зеленский выразил надежду, что она будет одобрена до конца текущего года.

Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост и создадут возможности для системных инвестиций.

Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

"Глава государства ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала", - сказано в сообщении.

Президент пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе (Донецкая область) в конце октября.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что ЕБРР профинансировал проекты в Украине на 13,5 млрд евро.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития решил выделить €149 млн на модернизацию системы электропередач.