Бойко заявив, що монобільшість ухвалила бюджет бідності

Співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив журналістам, що монобільшість ухвалила бюджет бідності.

Про це Бойко сказав в кулуарах Верховної Ради, коментуючи ухвалення Державного бюджету на 2020 рік, повідомляє сайт платформи.

Він підкреслив, що бюджет в тому вигляді, в якому він був прийнятий, – консервує бідність, яка була в країні останні п'ять років.

"Тарифний геноцид, збільшення виплат силовим структурам і зменшення соціальних виплат, колосальне навантаження за зовнішніми виплатами без проведення переговорів про їх реструктуризацію – все це показало, що такий бюджет є ганебним", – сказав Юрій Бойко.

Парламентарій нагадав, що "Опозиційна платформа - За життя" подала 221 правку до проекту бюджету, проте тільки одна з них була врахована.

"Це продовження ганебної практики формування бюджету під будівництво поліцейської держави з бідним населенням. Тому ми за нього не голосували", – підкреслив співголова фракції.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко назвав грандіозною аферою спробу Зеленського відкрити ринок землі. Також Бойко назвав бюджет-2020 "тарифним геноцидом".

Тим часом на витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.