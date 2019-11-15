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15 листопада 2019, пʼятниця, 16:00 11
Верховна Рада і партії 2019-11-15T17:45:03+02:00
Українські Новини
Бойко заявив, що монобільшість ухвалила бюджет бідності

Бойко заявив, що монобільшість ухвалила бюджет бідності

Бюджет, Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, Держбюджет-2020
Юрій Бойко. Фото: zаgittya.com.uа
Юрій Бойко. Фото: zаgittya.com.uа

Співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив журналістам, що монобільшість ухвалила бюджет бідності.

Про це Бойко сказав в кулуарах Верховної Ради, коментуючи ухвалення Державного бюджету на 2020 рік, повідомляє сайт платформи.

Він підкреслив, що бюджет в тому вигляді, в якому він був прийнятий, – консервує бідність, яка була в країні останні п'ять років.

"Тарифний геноцид, збільшення виплат силовим структурам і зменшення соціальних виплат, колосальне навантаження за зовнішніми виплатами без проведення переговорів про їх реструктуризацію – все це показало, що такий бюджет є ганебним", – сказав Юрій Бойко.

Парламентарій нагадав, що "Опозиційна платформа - За життя" подала 221 правку до проекту бюджету, проте тільки одна з них була врахована.

"Це продовження ганебної практики формування бюджету під будівництво поліцейської держави з бідним населенням. Тому ми за нього не голосували", – підкреслив співголова фракції.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко назвав грандіозною аферою спробу Зеленського відкрити ринок землі. Також Бойко назвав бюджет-2020 "тарифним геноцидом".

Тим часом на витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.

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