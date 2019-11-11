Бойко назвал бюджет-2020 "тарифным геноцидом"

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что правительственный проект Государственного бюджета на 2020 год является продолжением "тарифного геноцида" и приведет к еще большему обнищанию граждан Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Бойко отметил, что проект Госбюджета-2020 практически полностью переписан с бюджетов предыдущих 5 лет. "Есть лишь некоторые косметические правки. Это бюджет еще большей бедности людей. В нем есть много системных ошибок, и мы подали к нему 221 поправку", – сказал оппозиционный политик.

"Я приведу только один пример в подтверждение того, насколько неправильно подготовлен этот проект бюджета. Все партии, которые шли на выборы, анонсировали прекращение тарифного геноцида и ликвидацию энергетической бедности, когда люди отказываются от благ цивилизации и переходят на дрова.

Последние 5 лет страна сидела на игле субсидий. Семьи, которые имели субсидии, платили за коммунальные услуги 15% от дохода. Все остальное покрывалось субсидиями. Например, семья, имеющая доход 10 тыс. гривен, платила за коммуналку 1,5 тысячи. Средняя стоимость отопления квартиры – 2,5 тыс. гривен. То есть они получали субсидию в объеме 1000 гривен. Согласно принятому недавно Постановлению правительства платить нужно будет 20% от дохода. То есть семья будет платить уже 2 тыс. гривен, а субсидию получать только на 500 (гривен)", – пояснил Юрий Бойко.

Он акцентировал на необходимости пересмотра проекта бюджета-2020. "Теперь понятно, почему в бюджете закладывается меньше средств на субсидии – 48 млрд гривен. Притом что в текущем году было 70 млрд. Это только один пример, как завуалировано углубляется энергетическая бедность людей и продолжается тарифный геноцид. Поэтому мы предлагаем пересмотреть этот бюджет и сделать его действительно для людей. Потому что сейчас он является антисоциальным. И такой бюджет принимать нельзя", – резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.