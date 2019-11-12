Бойко назвал грандиозной аферой попытку Зеленского открыть рынок земли

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что попытка Президента Украины Владимира Зеленского открыть рынок земли является грандиозной политической провокацией и аферой.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко раскритиковал законопроект власти об открытии рынка земли. "Нельзя ломать людей через колено. Большинство граждан Украины против этого закона. Они не понимают, каким образом это будет реализовываться. Законопроект разрабатывался в закрытом формате. К этому процессу не были привлечены украинские фермеры, консультантом был Всемирный банк. Этот законопроект лоббирует интересы международного финансового капитала, а не украинских селян. Поэтому мы против этого. Мы также получаем сигналы, что в правящем монобольшинстве тоже есть депутаты, которые против этого закона", – отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что для власти, которая не слышит людей – это путь в никуда.

"Если вы планируете предложить обществу понятный механизм функционирования рынка земли, то покажите его, а не делайте это "под одеялом". Тайком проводят комитет, привлекают только своих представителей – все это похоже на грандиозную политическую провокацию и аферу. Нельзя законопроект, который касается всего общества, таким коварным способом пытаться протащить через парламент", – акцентировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.