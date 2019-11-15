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15 листопада 2019, пʼятниця, 15:30 14
Політика світу 2019-11-15T17:15:02+02:00
Українські Новини
ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму

ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму

ООН, Людмила Денисова, анексія Криму, Права людини
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна" і поставив перед Росією вимогу утриматись від арештів місцевих мешканців за їх висловлювання.

Про це омбудсмен Людмила Денисова повідомила в Facebook.

"Резолюція є важливим документом на шляху деокупації Криму та відновлення прав і свобод мешканців тимчасово окупованого півострова. Сподіваюся, що світ підтримає Україну і рішуче засудить дії РФ на анексованих українських територіях", - зазначила вона.

Росії поставлено нову вимогу: утримуватися від арештів і кримінальних переслідувань жителів тимчасово окупованого Криму за думки, висловлені в соціальних мережах до окупації півострова

"У проекті резолюції також йдеться про те, що Росія повинна звільнити всіх жителів Криму, які були арештовані чи взяті за такі дії. Вітаю таке рішення Третього комітету і висловлюю подяку 67 країнам-членам комітету, які проголосували "за", - зазначила вона.

Денісова нагадала, що Російська Федерація щодня порушує права кримчан, а її політика, зокрема, масові затримання громадських активістів та правозахисників під приводом боротьби з тероризмом роблять неможливим проживання в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав чотири складові реінтеграції Донбасу і Криму.

Також комітет Генеральної асамблеї ООН прийняв резолюцію проти героїзації нацизму, яку не підтримали Україна і США.

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