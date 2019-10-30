Зеленский назвал четыре составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Владимир Зеленский перечислил четыре необходимые составляющие будущей реинтеграции оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сообщил в ходе Форума единства в Мариуполе (Донецкая область), передают Українськi Новини.

"После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. Ее составляющие будут презентованы сегодня. Это наше виденье, которое подлежит широкому обсуждению, дискуссии для его улучшения", - сказал он.

Первая составляющая - это прозрачность и публичность, вторая - консенсус.

Зеленский отметил, что такие острые вопросы, как выплата пенсий или торговая блокада должны решаться "холодной головой" без политических лозунгов.

"Украинскому обществу необходимо договориться между собой. Потому что сегодня внутри страны существуют совершенно разные видения в вопросе возвращения Донбасса и Крыма... Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет, но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство. Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, с принципами переходного правосудия. Отсутствие совместного видения парализует, ведь любой шаг в любом направлении разобьется об стену критики всех, у кого другой взгляд", - сказал Президент.

По его мнению, появлению единого видения мешает страх людей.

"Люди тут боятся возможной амнистии, сохранения серой, криминализированной зоны, принятия Донбасса и Крыма на условиях РФ, уровня капитуляции. Обычных людей на неподконтрольных территориях пугают сведением счетов, агрессивным навязыванием языковых и культурных вопросов, дискриминацией и отношением, как к украинцам второго сорта", - сказал Зеленский.

Третьей составляющей стратегии реинтеграции Президент назвал реализм.

"Ошибочно думать, что мы быстро и с легкостью вернем Крым военным путем. Стоит понимать, что уже завтра все люди на Донбассе не заговорят на украинском языке. Мы должны быть реалистами и не бояться правды, какой бы горькой она иногда не была. Наш подход к реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенным и прагматичным. Мы должны четко ответить сами себе, какова наша главная цель, как ее достичь и на какие компромиссы мы готовы ради этого", - сказал он.

Четвертая составляющая - это имплементация стратегии.

Зеленский считает, что объединяющими всех должны стать общие ценности.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента подсчитал стоимость восстановления Донбасса.

в Мариуполе Зеленский запустил международный фонд для восстановления Донбасса.