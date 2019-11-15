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15 листопада 2019, пʼятниця, 11:46 13
Верховна Рада і партії 2019-11-15T13:15:02+02:00
Українські Новини
У "Слузі народу" розповіли, хто може замінити Скороход і Полякова

У "Слузі народу" розповіли, хто може замінити Скороход і Полякова

Верховна Рада, Слуга народу, Ганна Скороход, Антон Павленко
Верховна Рада. Фото: @verkhovna_rada
Верховна Рада. Фото: @verkhovna_rada

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді розглядає можливість заміни виключених членів фракції Антона Полякова і Анни Скороход іншими позафракційними депутатами.

Про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

Спочатку журналістам про це повідомила Ганна Скороход.

"Нам тільки що оголосили, що з позафракційних 2 людини зайдуть замість нас. Хто, ми не знаємо", - сказала вона.

Її слова підтвердив Корнієнко.

"Є така можливість, є багато позафракційних, які бажають стати командою "Слуги народу". Я не буду зараз розголошувати, але буде перевірка, буде співбесіда. Я думаю, рішення фракції буде з цього приводу", - зазначив перший заступник голови "Слуги народу".

Депутат також зазначив, що члени комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг передадуть правоохоронцям відомості про протиправні дії Скороход.

Як повідомляли Українські Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді вирішила виключити депутатів Ганну Скороход і Антона Полякова з фракції.

Також Українські Новини писали про те, за що депутата Скороход хотіли виключити з фракції "Слуга народу".

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