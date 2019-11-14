Очередной скандал в "Слуге народа": за что депутата Скороход хотят исключить из фракции

Глава парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что в ближайшие сроки на заседании фракции поднимет вопрос об исключении депутата Скороход. По его словам, соответствующее заявление будет подано и в антикоррупционные органы.

"Относительно самой госпожи Скороход я буду лично выносить решение об исключении ее из фракции. Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции", - сказал Арахамия в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

Причина конфликта

Конфликт начал зарождаться после того, как 29-летняя Скороход оформила российского бизнесмена Алексея Алякина свои м помощником, которого по неофициальной информации называют ее гражданским мужем. Это позволило бизнесмену получить доступ в Верховную Раду. Отмечается, что Алякин присутствовал на заседаниях Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. На одном из последних заседаний Комитета обсуждался вопрос анбандлинга (реструктуризации) "Нафтогаза Украины". Алякин пришел на заседание вместе со Скороход.

Будучи членом фракции "Слуга народа", Скороход не раз действовала вразрез с решениями своей политсилы. Так, вопреки запрету на участие в программе "Голос народа", она приняла участие в эфире. Вместе с ней на эфир пришел и Алякин.

14 ноября Алексей Алякин был задержан. Сама же Скороход утверждает, что ее мужа задержали в отместку за ее отказ голосовать за земельную реформу в Украине.

Из биографии Анны Скороход известно, что у нее имеются дипломы по специальности "Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм" и по специальности "Правоведение". В начале своей карьеры она работала юристом.

На момент избрания народным депутатом Скороход занимала должность заместителя директора по организационно-правовым вопросам на ООО "Строительный комбинат "Прогрес Буд", владельцем которой является Алякин. Проживала в Борисполе.

В статусе народного депутата она продолжает оставаться подписантом в этой компании, а также единственным учредителем строительной компании "Прогрес-41". Ее часть уставного капитала составляет 11 млн гривен.

Алексей Алякин – российский миллионер, бизнес-партнер скандального олигарха Павла Фукса. Впервые о нем заговорили в сентябре 2018 года, когда он был задержан в статусе экс-владельца российского банка "Пушкино". Он разыскивался российским министерством внутренних дел по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Алякин был объявлен в федеральный розыск в сентябре 2015 года, а в ноябре того же года – в международный.

На сегодняшний день Алексей Алякин является учредителем двух юридических лиц, зарегистрированных в Киевской области. В еще одной компании он директор.

Как сообщали Українські Новини, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предъявил обвинения Анне Скороход в том, что она предлагала другим нардепам денежную награду.

Во время выборов кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93 округе.