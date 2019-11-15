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15 листопада 2019, пʼятниця, 11:00 25
Судова влада 2019-11-15T13:30:04+02:00
Українські Новини
ГПУ хоче звільнити скандального прокурора Кулика

ГПУ хоче звільнити скандального прокурора Кулика

ГПУ, Руслан Рябошапка, Костянтин Кулик
Костянтин Кулик
Костянтин Кулик

Генеральна прокуратура має намір звільнити прокурора Костянтина Кулика, який не з'явився на переатестацію. Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю виданню "Зараз", передають Українські Новини.

"Справа в тому, що він не прийшов на тестування (переатестація співробітників Генпрокуратури). Закон нам не залишає іншого шляху, крім як попрощатися з Костянтином Геннадійовичем", - сказав Генпрокурор.

Рябошапка зазначив, що Кулик спочатку не прийшов на тести, а потім захворів, і зараз Генпрокуратура чекає, поки він набереться сил і здоров'я і прийде до них.

Крім того, Рябошапка нагадав, що Офіс генпрокурора почне функціонувати з 1 січня і працювати там зможуть тільки переатестовані прокурори, а Кулик таким не є.

Як повідомляли Українські Новини, прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика понизили до начальника відділу.

Раніше суд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

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