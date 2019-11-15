Тиск і шантаж не пройде, - у МЗС прокоментували відносини України і Угорщини

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що Україна готова на компроміси і врахувати зауваження для розблокування Угорщиною комісії Україна-НАТО (КУН) на найвищому рівні, однак не готова піддаватися на тиск і шантаж.

Про це Боднар сказав в інтерв'ю "Сьогодні", відповідаючи на питання про "план Б" на випадок, якщо Угорщина не розблокує КУН.

"Для нас відносини з НАТО є стратегічними. Ми декларуємо бажання приєднатися до НАТО, стати членом Альянсу. Тому будь-які застереження і зауваження ми намагаємося враховувати, але не політизовані. В даному випадку, якщо це політичний тиск чи шантаж, для нас це неприйнятно. Ми це так само декларуємо і нашим партнерам по НАТО про те, що ми готові в рамках існуючих зобов’язань виконувати свою частину, але не поступатися національними інтересами. Якщо риторика Будапешту повертається до 2017 року, що ми повинні щось скасувати, це не працює. Закон 2017 року про освіту скасований не буде. Закон про державну мову скасований не буде. І ми так само закликаємо наших партнерів дивитися реалістично на сьогоднішню Україну, яка, зважаючи на збройну агресію Росії, стає ще сильнішою. Звичайно тиск і шантаж не пройде. Ми готові продовжувати рівноправні переговори, готові домовлятися", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через недружніх висловлювань Сійярто, в Угорщині заявили, що скасують блокування інтеграції України в НАТО в разі прийняття поправок до законів про освіту і про мову.

Раніше голова МЗС Угорщини Сійярто назвав мовний закон "неприйнятним".