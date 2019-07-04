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04 июля 2019, четверг, 23:15 317
Внешняя политика 2019-07-04T23:15:31+03:00
Українські Новини
МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за недружественных высказываний Сийярто

МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за недружественных высказываний Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: 2424.hu
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: 2424.hu

Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за недружественных высказываний министра иностранных дел Петера Сийярто.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

Указано, что врио министра иностранных дел Егор Божок пригласил на беседу посла Ийдярто в связи высказываниями Сийярто, которые не соответствуют предыдущим договоренностям.

"Во время беседы врио министра обратил внимание на то, что, несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление", - сказано в сообщении МИДа.

Божок подчеркнул, что у МИДа вызвали удивление последние высказывания министра Сийярто в рамках международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто (Канада), которые не соответствуют рекомендациям "Венецианской комиссии" и предыдущим договоренностям.

По его словам, украинская сторона выполнила рекомендации "Венецианской комиссии" и пошла навстречу венгерской стороне относительно имплементации закона "Об образовании".

Врио главы МИДа Божок напомнил, что во время его визита в мае текущего года в Будапешт украинская сторона инициирована разработку алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинско-венгерских отношениях.

Ответ на предложения украинской стороны пока не получен.

Как сообщали Українськi Новини, глава МИД Венгрии Сийярто назвал языковой закон "неприемлемым"

Тем временем Зеленский надеется, что Венгрия возобновит поддержку Украины в европейской и евроатлантической интеграции.

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