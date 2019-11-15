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15 листопада 2019, пʼятниця, 09:19 13
Політика 2019-11-15T11:00:04+02:00
Українські Новини
Депутат Поляков заявляє, що його хочуть вигнати з фракції "Слуги народу"

Депутат Поляков заявляє, що його хочуть вигнати з фракції "Слуги народу"

Слуга народу, Рада 9 скликання, Антон Поляков, Виключення
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206
Антон Поляков. Фото: Facebook/sluganarodu.polyakov.206

Депутат Антон Поляков заявив, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Ну що друзі, це дуже цікаво. Старші груп фракції Слуга Народу під копірку надіслали у всіх групах, крім моєї, одне і теж повідомлення. Цитую:

"Завтра вранці на фракції будуть приймати рішення щодо виходу з фракції Полякова. Є багато роботи з його боку проти роботи фракції і повна не підтримка позиції фракції...".

При цьому керівництво фракції і Офіс Президента прямо зараз всім депутатам дзвонять і просять підтримати моє виключення.

Я непроти, якщо фракція проголосує, окей. Тільки переді мною виключіть усіх списочників, які продавали округи на парламентських виборах, і тепер сидять у Раді і навіть займають посади в нашій фракції та комітетах. Потім виключіть кнопкодавів, як обіцяли влітку в меморандумі. Потім всіх решал і зірок листувань під куполом. Ах так, і Рябошапку вибачте, за те що він отримує команди від Богдана не пускати або навпаки пускати в хід певні справи. Потім можна приступити до мене. Фракція завтра на 9.20. Буде цікаво".

 

Як повідомляли Українські Новини, Поляков стверджує, що колега з фракції "замовив його одному з кримінальних авторитетів".

Раніше Поляків уже заявляв, що його хочуть виключити з фракції "Слуга народу" за збір підписів за відставку генпрокурора Рябошапки.

Тим часом Арахамія хоче виключити Скороход з "Слуги народу".

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