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15 листопада 2019, пʼятниця, 06:05 22
Верховна Рада і партії 2019-11-15T08:45:02+02:00
Українські Новини
Ліки, пенсії і оборона: на що в держбюджеті-2020 збільшили витрати

Ліки, пенсії і оборона: на що в держбюджеті-2020 збільшили витрати

Гривні. Фото: bank.gov.ua
Гривні. Фото: bank.gov.ua

У четвер, 14 листопада, Верховна Рада схвалила проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в другому читанні та в цілому. Доходи проекту держбюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1 093,7 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119  млрд грн.

Видатки проекту держбюджету на 2020 рік  передбачено у сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052,2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127,9 млрд грн.

При розрахунку бюджетних показників до другого читання враховано уточнені макропоказники за І (реалістичним) сценарієм, які вплинули як на ресурсну, так і на витратну частини проекту.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України збережено на рівні 2,09% ВВП, але зменшено в абсолютному вимірі на 0,9 млрд грн у зв’язку зі зміною макропоказників та визначено у сумі 94,3 млрд грн.

У Держбюджеті збережено пріоритети, які закладалися спочатку: оборона та безпека, соціальний захист, охорона здоров’я, освіта, розвиток інфраструктури.

У галузі освіти збільшено:

  • субвенцію на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" на забезпечення шкіл необхідним обладнанням – 3,5 млрд грн;
  • субвенцію на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 3,7 млрд грн;
  • підтримку проведення наукових досліджень закладами вищої освіти найкращою атестаційною оцінкою - 0,3 млрд грн.

Для галузі охорони здоров’я та продовження її реформи збільшено кошти на:

  • централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для лікування окремих захворювань – 3,2 млрд грн;
  • модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування – 1 млрд грн;
  • лікування громадян України за кордоном - 0,4 млрд грн;

У напрямку соціального захисту додатковий ресурс буде спрямований на:

  • покращення матеріального забезпечення для одиноких одержувачів пенсій, або державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, яким виповнилося 80 та більше років - 0,8 млрд грн;
  • виплату допомоги сім’ям з дітьми - 0,6 млрд грн;
  • субвенцію на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт - 0,4 млрд грн;
  • субвенцію на житло та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - 0,4 млрд грн.

Видатки на національну безпеку і оборону становитимуть безпрецедентні 245,8 млрд грн (5,45% ВВП). Ці гроші будуть спрямовані, зокрема, на:

  • грошове забезпечення та заробітну плату (з нарахуваннями) – 141,4 млрд грн (+ 14,4 млрд грн до 2019 року);
  • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 657,8 млн грн (+ 82,8 млн грн до 2019 року);
  • продукти харчування – 4,84 млрд грн (+ 248,1 млн грн до 2019 року);
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,9 млрд грн (+ 510,7 млн грн до 2019 року);
  • створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової (спеціальної) техніки – 35,4 млрд грн (+ 7,8 млрд грн до 2019 року);
  • виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності та інші соціальні виплати – 6,66 млрд грн (+ 2,44 млрд грн до 2019 року);
  • будівництво (придбання) житла – 2,23 млрд грн (+389,8 млн грн до 2019 року).

На будівництво та ремонт доріг закладено 73,7 млрд грн.

  • 4,24 млрд грн передбачено на реалізацію земельної реформи.

Здійснено перерозподіл з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на субвенцію на соцекономрозвиток в обсязі 2 млрд грн.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада затвердила кошторис витрат на діяльність парламенту в сумі 2 007 430,7 тис. Гривень на 2020 рік.

Раніше Кабмін збільшив доходи держбюджету-2020 на 14 млрд, а витрати - на 10.

 
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