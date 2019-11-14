Рада прийняла держбюджет-2020

Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2020 рік.

За прийняття в цілому законопроєкту №2000 проголосували 280 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Доходи держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень. Дефіцит держбюджету-2020 становить 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (у першому читанні дефіцит держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).



Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми із забезпечення шкіл необхідним обладнанням становить 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення - 3,8 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті становить 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.



Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, у тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.



Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік було обрано сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.



Водночас Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.



Як повідомляли "Українські Новини", у середу Рада в першому читанні проголосувала за скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

А Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземним - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.



Також стало відомо, хто з депутатів проголосував за запуск ринку землі.