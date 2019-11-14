підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 листопада 2019, четвер, 14:29 39
Верховна Рада і партії 2019-11-14T15:15:02+02:00
Українські Новини
Рада прийняла держбюджет-2020

Рада прийняла держбюджет-2020

Бюджет, Держбюджет-2020, Рада 9 скликання, Законопроект 2000
Голосування за бюджет. Скріншот: трансляція
Голосування за бюджет. Скріншот: трансляція

Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2020 рік.

За прийняття в цілому законопроєкту №2000 проголосували 280 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень. Дефіцит держбюджету-2020 становить 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (у першому читанні дефіцит держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми із забезпечення шкіл необхідним обладнанням становить 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення - 3,8 млрд гривень.
Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті становить 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.

Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, у тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік було обрано сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.

Водночас Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу Рада в першому читанні проголосувала за скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

А Президент Володимир Зеленський обіцяє, що закон про запуск ринку землі дозволить продавати і купувати землю лише українським громадянам і компаніям, а іноземним - тільки за рішенням всеукраїнського референдуму.

Також стало відомо, хто з депутатів проголосував за запуск ринку землі.

Більше новин про: Бюджет Держбюджет-2020 Рада 9 скликання Законопроект 2000

Архів
Новини
Україна стала "розмінною монетою" для США, - Пристайко 15:34
Лідер Scorpions заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста 15:08
Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження 15:02
МЗС України погрожує вийти з мінських угод, якщо не побачить прогресу 14:55
3 тис. залізничників вимагають біля Офісу президента звільнення керівника "Укрзалізниці" 14:50
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
Благодійні фонди повинні покращувати комунікації з населенням, – дослідження 15:02
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента 22:25
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok