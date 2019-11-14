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14 листопада 2019, четвер, 17:31 15
Судова влада 2019-11-14T17:52:10+02:00
Українські Новини
Чоловік Скороход оформив українське громадянство, надавши неправдиву інформацію, - ГПУ

Чоловік Скороход оформив українське громадянство, надавши неправдиву інформацію, - ГПУ

ГПУ, Слуга народу, Анна Скороход, Олексій Алякін
Олексій Алякін. Фото: eadaily.com
Олексій Алякін. Фото: eadaily.com

Чоловік депутата Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Анни Скороход Олексій Алякін свого часу оформив українське громадянство, надавши неправдиву інформацію в Міграційну службу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у четвер Національна поліція затримала громадянина Росії, який перебуває в міжнародному розшуку, для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку.

Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі.

Вказується, що раніше цей громадянин намагався уникнути екстрадиції з допомогою оформлення громадянства України шляхом надання Міграційній службі неправдивих відомостей.

9 серпня 2018 року він вже затримувався на території Київської області.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт.

В подальшому, 3 січня 2019 року, домашній арешт було скасовано у зв'язку зі встановленням факту належності до громадянства України.

Однак рішення про набуття громадянства було двічі скасовано Міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей і фальшивих документів.

Вказаний громадянин оскаржив рішення про скасування громадянства в судовому порядку.

7 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог позивача.

Йдеться про Олексія Алякіна, який є чоловіком депутата Ради від "Слуги Народу" Анни Скороход.

Як повідомляли Українські Новини, цивільного чоловіка нардепа від Слуги народу Анни Скороход підприємця Олексія Алякіна затримали вранці у четвер, 14 листопада, через розшук в Росії.

Тим часом Арахамія хоче виключити Скороход зі "Слуги народу". За його словами, Скороход пропонувала іншим депутатам грошову нагороду.

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