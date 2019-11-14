За 9 місяців 2019 експорт послуг збільшився і перевищив імпорт на $4,2 млрд

У січні-вересні 2019 року експорт послуг перевищив імпорт на 4 227,6 млн доларів. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

За даними Держстату, експорт послуг у січні-вересні 2019 року становив 8 951,7 млн доларів, збільшившись на 4,8%, або на 410 млн доларів у порівнянні з 1-м півріччям 2018 року.

Імпорт послуг становив 4 724,1 млн доларів, збільшившись на 3%, або на 137,6 млн доларів порівняно з січнем-вереснем 2018 року.

Експорт-імпорт послуг в січні-вересні 2019, млн доларів США:

Експорт Імпорт січень-вересень 2019 в % до січня-вересня 2018 січень-вересень 2019 в % до січня-вересня 2018 Послуги, всього 8951,7 104,8 4724,1 103,0 Послуги з переробки матеріальних ресурсів 1207,4 97,7 1,9 92,1 Послуги з переробки товарів у внутрішній економіці 5,2 91,9 0,1 146,8 Послуги з переробки товарів за кордоном 1202,2 97,7 1,8 90,8 Послуги з ремонту і техобслуговування, не віднесені до інших категорій 170,1 101,9 59,7 100,9 Транспортні послуги, в тому числі 4553,1 104,6 1082,5 101,6 Морськой транспорт, всього 409,9 107,0 188,0 122,6 Річковий транспорт, всього …* …* 0,2 48,1 Повітряний транспорт, всього 1082,5 119,6 538,5 106,8 Залізничний транспорт, всього 359,4 88,0 182,9 86,0 Автомобільний транспорт, всього 224,0 98,0 97,8 93,2 Трубопровідний транспорт 2231,8 101,2 42,6 70,8 Передача електроенергії …* …* - - Інший транспорт 185,3 110,5 18,0 106,6 Послуги поштової і кур’єрської служби 31,9 115,4 14,5 110,6 Подорожі 227,9 101,3 988,5 126,3 Будівельні послуги 65,8 58,0 23,3 61,5 Будівництво за кордоном 43,9 42,1 7,4 43,3 Будівництво у внутрішню економіку 21,9 240,6 15,9 76,6 Страхові послуги 48,9 146,9 67,4 107,1 Фінансові послуги 98,5 131,2 362,5 103,4 Роялті й ліцензійні послуги 35,4 115,0 377,0 113,6 Послуги франшизи та використання торгової марки 4,0 43,9 106,0 42,0 Ліцензійні послуги 26,4 172,3 110,1 40,3 Патентні послуги 1,9 93,1 42,0 0,1 Інші роялті 3,1 72,8 152,4 17,5 Телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги 1711,1 111,5 98,7 6,8 Телекомунікаційні послуги 86,9 70,9 77,2 20,3 Комп’ютерні послуги 1351,2 114,6 105,3 54,0 Інформаційні послуги 273,1 117,1 108,1 25,7 Ділові послуги, всього 816,8 108,7 92,3 19,0 Послуги з дослідження та розробки 89,4 101,2 116,5 1,3 Професійні та консалтингові послуги 376,7 108,6 104,4 38,2 Наукові й технічні послуги 180,9 122,4 113,0 9,1 Обробка і усунення забруднення довкілля - - 35,1 4,6 Послуги сільського господарства і видобутку 21,5 131,8 106,0 10,0 Послуги операційного лізингу 27,2 96,2 87,6 30,2 Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги 55,0 88,6 71,8 1,6 Інші ділові послуги 66,0 106,6 148,8 5,1 Послуги приватним особам і послуги у сфері культури и та відпочинку, всього 12,2 90,8 47,7 0,1 Аудіовізуальні послуги 9,8 90,7 45,0 59,3 Культурні та рекреаційні послуги 0,5 76,8 26,3 15,1 Інші особисті послуги 1,9 96,3 126,7 25,6 Державні послуги 4,5 117,2 91,8 11,4

Як повідомляли Українські Новини, за вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на $6 млн.

Також від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося.