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14 листопада 2019, четвер, 15:30 12
Верховна Рада і партії 2019-11-14T17:30:03+02:00
Українські Новини
Арахамія хоче виключити Скороход з "Слуги народу"

Арахамія хоче виключити Скороход з "Слуги народу"

Верховна Рада, Давид Арахамія, Ганна Скороход
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія має намір підняти питання про виключення депутата парламенту Ганни Скороход, яка скаржилася Раді на арешт свого чоловіка, з фракції.

Про це повідомляє голова фракції Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"Що стосовно самої пані Скороход, я особисто буду виносити виключення її з фракції, тому що немає ніякого сенсу перебувати у фракції, не підтримуючи жодного рішення фракції", - сказав Арахамія.

Парламентарій звинуватив її у внесенні поправок до законопроектів в інтересах олігархів, а сам виступ з трибуни спланованою провокацією проти "Слуги народу".

"Була перевірка, але ми не виявили цього перевіркою. Ми можемо робити якісь помилки. Ми зараз всі дізналися, коли він (чоловік Скороход) почав ходити на комітети. Ми не знали, що вона з ним живе", - пояснив депутат.

Також голова фракції заперечує зв'язок її політичної діяльності з затриманням чоловіка.

Арахамія звинуватив його в погрозах іншим депутатам.

"Ми побачили зараз такі ризики. Він залякував деяких депутатів. Вони до мене особисто підходили", - підкреслив він.

Імена згаданих депутатів політик не назвав.

Як повідомляє Українських Новин, Арахамія заявив, що депутат Скороход пропонувала іншим нардепам грошову нагороду.

Раніше депутат Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Анна Скороход заявила про затримання свого чоловіка через її голосування.

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