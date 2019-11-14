МЗС України погрожує вийти з мінських угод, якщо не побачить прогресу

В той час, як стало відомо, що двухстороння зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться, Україна вийде з "мінських домовленостей" у разі відсутності прогресу в їх реалізації щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко сказав в інтерв'ю "ВВС Україна", передають Українські Новини.

"Так, це (вихід з "мінських домовленостей") можливо. Якщо ми побачимо, що цей процес триває нескінченно. Це дуже непопулярна заяву і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ - не самоцінність. Самоцінність - наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони не спрацьовують, і це веде нас в постійне затягування нескінченного процесу, то рано чи пізно буде прийнято рішення про вихід з "мінського процесу", - сказав він.

Зокрема, він зазначив, що якщо запланована зустріч лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) покаже відсутність прогресу, то це безумовно поставить під сумнів можливість досягнення миру в "мінськом процесі".

"От коли ми повернемося (з нормандських переговорів), тоді і буде правильно запитати нас про це. І якщо нічого не привеземо, то логічним буде питання, наскільки цей Мінськ все ще нам потрібен", - сказав міністр.

При цьому він визнав, що вихід України з "мінського процесу" призведе до скасування санкцій проти Росії, проте зазначив, що санкції можуть бути скасовані і без виходу України з "мінського процесу", так як вони переглядаються кожні півроку.

У разі розриву "мінських домовленостей", на думку Пристайка, Україні слід звертатися з проханням про введення на Донбас місії з підтримання миру і компромісом можуть стати миротворці на лінії між Україною і Росією.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко заявляв, що пропозицію колишнього Назарбаєва організувати зустріч Путіна і Зеленського мало суто дипломатичний характер.

Раніше Зеленський сподівався, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в листопаді.