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14 листопада 2019, четвер, 13:31 10
Силові структури 2019-11-14T15:30:03+02:00
Українські Новини
НАБУ відмовилося розслідувати справу Луценка

НАБУ відмовилося розслідувати справу Луценка

Суд, НАБУ, Розслідування НАБУ, Юрій Луценко

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовилося розслідувати можливе нецільове використання бюджетних коштів колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценко, який також фігурує в кримінальних провадженнях ДБР.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

9 жовтня на ім'я директора НАБУ Артема Ситника було подано заяву про вчинення Луценком кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю), ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів) , ч. 4 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Однак відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було. У зв'язку з цим у суд була подана скарга з вимогою зобов'язати НАБУ відкрити справу стосовно Луценка.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Тим часом, Луценко зізнався, що у нього ні "списку недоторканних" від Йованович. Раніше Луценко поїхав вчити англійську в елітну школу Лондона. Однак йому довелося повернутися через проблеми з серцем його дружини Ірини Луценко.

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