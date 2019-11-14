НАБУ відмовилося розслідувати справу Луценка

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відмовилося розслідувати можливе нецільове використання бюджетних коштів колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценко, який також фігурує в кримінальних провадженнях ДБР.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

9 жовтня на ім'я директора НАБУ Артема Ситника було подано заяву про вчинення Луценком кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю), ч. 2 ст. 210 (нецільове використання бюджетних коштів) , ч. 4 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Однак відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було. У зв'язку з цим у суд була подана скарга з вимогою зобов'язати НАБУ відкрити справу стосовно Луценка.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливих зловживань колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Тим часом, Луценко зізнався, що у нього ні "списку недоторканних" від Йованович. Раніше Луценко поїхав вчити англійську в елітну школу Лондона. Однак йому довелося повернутися через проблеми з серцем його дружини Ірини Луценко.