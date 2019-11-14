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14 листопада 2019, четвер, 10:08 19
Кабмін 2019-11-14T12:15:03+02:00
Українські Новини
Код зі смартфона і е-підпис: Дубілет запропонував дешевий спосіб захисту нерухомості від рейдерів

Код зі смартфона і е-підпис: Дубілет запропонував дешевий спосіб захисту нерухомості від рейдерів

Рейдерство, Нерухомість, Нотаріуси, Кабінет Міністрів, Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: Instagram: dubilet

Рейдерські схеми не новина в Україні. Так, нещодавно спроба рейдерського захоплення сталася на одеському припортовому заводі.

Про схеми шахрайства з нерухомістю розповів міністр Дмитро Дубілет на сторінці в Facebook.

Один з методів рейдерства нерухомості є злом комп'ютерів реєстраторів (наприклад, нотаріусів). Зловмисник заражає комп'ютер реєстратора і потім від його імені переписує майно жертви. А в разі, якщо ніякого злому не було і реєстратор сам зробив незаконне дію, він міг сказати, що його зламали комп'ютер.

"Для боротьби з цією проблемою держава планувала змусити реєстраторів купувати якийсь складний програмно-апаратний комплекс і встановлювати його на кожен комп'ютер... Це були б не кой-які витрати. Переконав колег згорнути дорогу програму захисту і замість цього зробити другий фактор авторизації. Хіба що замість витрат грошей на SMS-паролі я запропонував Google Authentificator (безкоштовний) ", - пояснив міністр.

За його словами, тепер для проведення будь-якої дії реєстратору потрібно буде скористатися не тільки своїм електронним підписом, але і ввести код зі свого смартфона.

"Зламати комп'ютер і смартфон одночасно фактично неможливо", - зазначив Дубілет.

Він також запропонував реєстраторам активувати опцію другий фактор і висловив надію, що незабаром Мін'юст зробить її обов'язковою для всіх без винятку.

Як повідомляли Українські Новини, Дубілет запропонував замінити давні телефони на спецсмартфони для захисту урядового зв'язку.

Нагадаємо, Кабмін хоче скасувати згоду на обробку персональних даних.

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