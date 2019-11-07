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07 ноября 2019, четверг, 10:26 946
Кабмин 2019-11-07T10:26:30+02:00
Українські Новини
Кабмин хочет отменить согласие на обработку персональных данных

Кабмин хочет отменить согласие на обработку персональных данных

Кабмин, персональные данные, Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разрешило Верховной Раде упразднить документ, который дает в стране согласие на обработку персональных данных, но для того, чтобы он исчез, нужно будет еще походить по бюджетным организациям.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, документ "Согласие на обработку персональных данных" требуют не только в государственных организациях, но и бизнесе. Дубилет заявил, что Украина должна избавиться от "этой бумажки", которая на самом деле никого ни от чего не защищает.

"Конечно, просто принять закон будет недостаточно. После этого надо будет бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем учить бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию", — написал он.   

Напомним, ранее Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет надеется на переход на електронный документооборот и отмену трудовых книжек до конца 2019 года.

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