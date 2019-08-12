Одесский припортовый завод заявил о попытке рейдерства и обратился к Зеленскому

Крупный производитель аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область) заявляет о попытке рейдерского захвата предприятия и просит Президента Владимира Зеленского не допустить этого в то время, как в 2018 ОПЗ сократил убыток в 2 раза

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, передают Українськi Новини.

Он опубликовал письмо к Президенту, в котором сообщается, что коллективу ОПЗ стали известны факты которые свидетельствуют о наличии сговора в правительстве премьер-министра Владимира Гройсмана с целью рейдерским путем, через Фонд государственного имущества (ФГИ) сменить руководство завода для дальнейшего саботирования работы предприятия.

"Как нам стало известно, что исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров, вопреки закону и здравому смыслу, сначала пытался остановить производство, а сейчас организовал финальную "гастроль" и направил документы в Кабмин на смену руководителя ОПЗ", - написал Щуриков.

Также он добавил, что запуск завода стал возможен только после обращения к Президенту, в котором его просили дать возможность возобновить производство с соблюдением закона и не создавать искусственных препятствий.

"Господин Президент, просим вас не допустить рейдерского изменения руководства и дальнейший рейдерский захват ОПЗ в последние дни работы старого Кабмина", - подытожили в письме.

Документ: Николай Щуриков/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, одесский губернатор предлагал передать ОПЗ в аренду "Нефтегазу".

Ранее работники Одесского припортового завода забастовали из-за невыплаты зарплат.