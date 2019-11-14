У Києві вночі пройшла серія підпалів магазинів

Підпали у Києві тривають. Раніше у ніч на понеділок, 11 листопада, загорівся ринок "Юність", а сьогодні, в ніч з середи на четвер, 14 листопада, по Києву пройшла серія підпалів, передає "Інформатор"

Близько 3:00, з розривом у п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера", один з яких привів до того, що в Петропавлівській Борщагівці майже повністю вигорів BoxPark.

Перший підпал стався близько 02:50 у Дніпровському районі столиці на вулиці Амвросія Бучми. Троє невідомих облили гасом і підпалили магазин мережі "Молоко від фермера".

Через кілька хвилин після цього спалахнула пожежа в молочному магазині на вулиці Олени Теліги. Там охорона компанії "Сіріус" встигла швидко припинити руйнівну силу вогню ще до приїзду пожежників.

Третій підпал, в Петропавлівській Борщагівці, призвів до серйозних наслідків.

В BoxPark з магазину компанії "Молоко від фермера" полум'я швидко перекинулося на сусідні бокси. В результаті близько 10 торгових точок і все, що знаходилося всередині, згоріло. На щастя, в трьох пожежах обійшлося без постраждалих. Поліція розшукує паліїв у трьох районах Києва, на місце загорянь прибули слідчі.

Загорілися бокси. Фото: Інформатор

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Як повідомляли Українські Новини, 12 нобря чоловік підпалив себе у київському залі ігрових автоматів.

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