Сожгла 14 га леса в Чернобыле из-за мести леснику: подозреваемую в поджоге отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передают Українськi Новини.

"Избрана мера пресечения женщине, которая с целью мести леснику сожгла 14 га леса. Досудебным расследованием установлено, что 10 сентября текущего года 22-летняя подозреваемая, которая находилась на обочине автодороги между селами Новые Соколы Иванковского района Киевской области и Романовка Полесского района Киевской области, на почве неприязненных отношений, сложившихся с работниками государственного лесохозяйственного предприятия, по причине мести за якобы не выплаченную ей заработную плату решила поджечь лес", - сказано в нем.

Для этого она в трех местах подожгла сухую дикорастущую траву, которая находилась на обочине автодороги.

В результате этого возник неконтролируемый процесс горения. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешла на лесные массивы Чернобыльской зоны.

Огнем уничтожена растительность на площади 14 га. Для ликвидации пожарные были привлечены специальная пожарная техника и авиация

Действия 22-летней правонарушительницы квалифицированы по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.

Броварской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала женщину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне отчуждения.

Тем временем на Чернобыльской АЭС возобновили переработку ядерных отходов.