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11 ноября 2019, понедельник, 09:03 1907
Происшествия 2019-11-11T09:07:04+02:00
Українські Новини
В Киеве загорелся рынок "Юность"

В Киеве загорелся рынок "Юность"

Киев, Пожар, Рынок, Спасатели, Рынок Юность
Пожарная служба. Фото: Информатор
Пожарная служба. Фото: Информатор

В ночь на понедельник, 11 ноября, в Киеве на территории рынка Юность произошел пожар. Огонь вспыхнул на крыше павильона, после чего распространился на внутренние помещения.

Об этом сообщает Информатор на странице на Facebook.

Отмечается, что пожар начался около полуночи. Возгорание случилось сначала на крыше павильона, после чего распространился на внутренние помещения.

Площадь пожара составила около 60 кв м.

"В конце концов около 00:40 спасателям удалось локализовать пожар ... Еще через десять минут пожар полностью ликвидировали", - пишет портал.

Причина возгорания пока неизвестна.

Перед этим пожар на территории рынка Юность произошла 13 сентября. Тогда в результате инцидента пострадала женщина.

Рынок Рынок "Юность". Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, на киевском рынке "Юность" произошли столкновения между правоохранительными органами и торговцами, в ходе которых были задержаны три человека.

Напомним, в центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек. Также под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами, есть пострадавший.

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