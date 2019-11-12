Вы сгорите со мной: Мужчина поджег себя в киевском зале игровых автоматов

В ночь на 12 ноября в Киеве по адресу улица Попудренко, 9а произошел необычный инцидент. Мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщает "Информатор".

Все случилось около 04:30.

Мужчина зашел в зал игровых автоматов "Лото Золото" и со словами "Сейчас вы сгорите вместе со мной" облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Безумца сразу же потушили и вызвали экстренные службы. Он получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.

Пострадавший находился в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему около 25 лет. В момент поджога в заведении был лишь администратор и один посетитель. Никто не пострадал. Детали случившегося выясняют.

Как сообщали Українські Новини, экс-военный Сил спецопераций поджег себя возле Минобороны. Ранее в Кривом Роге мужчина поджег себя около памятника погибшим героям АТО.

Кроме того, пьяный киевлянин пытался сжечь себя в Печерском райуправлении полиции.